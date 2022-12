Banden lek, spiegels eraf, dit autowrak staat al maanden voor de deur van Herman (74): ‘Straks steken ze hem nog in de fik!’

Politie Roosendaal opgelucht na gouden tip over reeks ‘chaotische en gewelddadi­ge overvallen’

ROOSENDAAL - De politie in Roosendaal haalt opgelucht adem na de aanhouding woensdagavond van een 18-jarige verdachte van drie gewapende overvallen waarbij telkens is geschoten. Een zwaar bewapend arrestatieteam hield de jongeman aan bij een inval in een woning in de wijk Westrand.

