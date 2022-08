Automobilist met inbrekersgereedschap op de vlucht bij verkeerscontrole, achtervolging door Roosendaal

De achtervolging vond plaats rond 08.00 uur. Een motoragent wilde een auto controleren, maar dat zag de bestuurder niet zitten. Hij ging ervandoor en reed naar een parkeerplaats in de Dunantstraat. Daar rende hij de auto uit, de Willemstraat in.

De motoragent achtervolgde de man, maar zag dat de bestuurder op een gegeven omdraaide en terug in zijn auto stapte. Daarna wilde hij achteruit rijden, maar hij werd tegengehouden door andere agenten die hun dienstauto achter de auto hadden neergezet. Voorruit rijden was ook geen optie meer omdat daar de motoragent tegen de bumper stond.

Zonder toestemming van eigenaar

Agenten vonden in de auto van de verdachte een hoop koperen leidingen, kabels, een fiets en inbrekerswerktuig. Ook de auto was zonder toestemming van de eigenaar meegenomen. De eigenaar zal later aangifte doen.

De verdachte, een 43-jarige man die niet in Nederland staat ingeschreven, is aangehouden en zit vast. Hij wordt later verhoord. Zowel de goederen als de auto zijn in beslag genomen.