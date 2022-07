Automobilist gewond bij botsing tegen lantaarnpaal in Roosendaal

Het ongeval vond plaats rond 11.05 uur. In een bocht kwam het voertuig in de berm terecht, waarna de auto in botsing kwam met een lantaarnpaal en tot stilstand kwam tegen een boom. De lantaarnpaal werd bij het ongeluk uit de grond gereden. Die belandde op een vangrail. Een gedeelte lag op de vluchtstrook van de afrit op de A58.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog niet vertellen of het om een man of vrouw gaat. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.