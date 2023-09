Autobranden hakken erin bij bewoners Reginadonk: ‘Van horen zeggen wisten we al dat deze straat niet zo prettig is’

Graffiti-pain­ters maken stadsjun­gle in Kadetunnel: ‘Geweldig dat dit kan in Roosendaal’

ROOSENDAAL - Palmbomen, lianen en zelfs een indrukwekkende leeuw: in de Kadetunnel waan je je sinds zaterdag in de jungle. Zo’n vijftien graffiti-painters onder leiding van Remco van den Beemd van de Roosendaalse graffitihal The Loods hebben de tunnel een nieuwe look gegeven.