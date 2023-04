Auto over de kop op snelweg bij Rucphen: man (51) uit Roosendaal vermoedelijk onder invloed drugs

met video Man (44) die bij bedrijfson­ge­val in Oudenbosch overlijdt, is de eigenaar

OUDENBOSCH - Een 44-jarige man is vrijdagochtend overleden bij een bedrijfsongeval aan de Havendijk in Oudenbosch. De Oudenbosschenaar was tevens eigenaar van het verhuisbedrijf waar het ongeluk plaatsvond. ‘Er lijkt sprake van een noodlottig ongeval.’