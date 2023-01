Auto in de sloot in Moerstraten, bestuurder klautert zelf uit voertuig

Update Illegaal vuurwerkfa­briek­je en hennepkwe­ke­rij gevonden in schuur Oud Gastel: ‘Gevaar voor serieuze explosie’

OUD GASTEL - De politie heeft donderdagmiddag in een schuur aan de Opperstraat in Oud Gastel een hennepkwekerij en verschillende explosieve stoffen gevonden. ,,Als dit was ontploft, hadden we echt een probleem gehad.”

