Auto en scooter botsen bij beruchte turborotonde in Roosendaal

amateurvoetbal Beker­koorts bij Gastel, dat droomt van landelijke doorbraak: 'Zou uniek zijn voor de club’

Sportfysiotherapeut Sven Damen staat met zijn club Gastel voor belangrijke weken. De kwartfinale van de beker lonkt, maar in de competitie wacht een verhitte strijd tegen degradatie. En laat hij nou net werken in een praktijk vol collega's met een Victoria’03-hart. De rivaal en de concurrent voor een plekje in de tweede klasse.