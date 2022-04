‘Auto die 50 rijdt, is al snel een moordwapen’: fietsersbond brengt onveilige wegen zélf in kaart

Lof voor de late muzikale kerst in De Kring in Roosendaal

ROOSENDAAL - Kerst vieren in maart, kan gewoon als je kijkt naar schouwburg De Kring in Roosendaal. Hier wekte Jazz750 zaterdag met een echte kerstman en versierde kerstbomen tijdens een uitgesteld kerstmatinee de illusie dat het daadwerkelijk 26 december was.

27 maart