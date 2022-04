Auto belandt op zijn kop op N262 in Roosendaal, bestuurder spoorloos

Roosenda­ler bracht brandweer toch niet in gevaar, wel brandstich­ting bewezen: 18 maanden cel

Een 41-jarige Roosendaler is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor brandstichting in zijn eigen woning aan de Cipresberg. Hij is vrijgesproken van het verwijt dat hij moedwillig het leven van brandweerlieden in gevaar zou hebben gebracht.

