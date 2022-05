Auto belandt op zijkant bij eenzijdig ongeval op de A58 bij Wouwse Plantage

Dat gebeurde rond 04.00 uur in de richting van Roosendaal. Meerdere ambulances kwamen op het ongeluk af. De bestuurster moest door de brandweer worden bevrijd. Bij het ongeluk kwam ze ook in botsing met een afrit-bord. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.