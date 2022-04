Auto belandt op verkeerslicht in Roosendaal, jonge inzittenden vluchten

nostalgisch grasduinen Je moet er zaterdag vroeg bij zijn op de wieler- en voetbal­beurs in hét wielerdorp

Sint Willebrord, dat is hét dorp van de West-Brabantse wielersport en van de roemruchte voetbalclub Rood-Wit. Geen betere plek dus zaterdagmorgen voor een wieler- en voetbalbeurs. In zaal De Lanteern is het daar grasduinen geblazen in de vele met boeken, prentjes, teamfoto’s, verzamelplaatjes en andere memorabilia gevulde kratten en dozen over de wielersport en voetbalwereld.

1 april