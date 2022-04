Auto belandt in droge sloot in Zegge, bestuurder opgepakt voor rijden onder invloed



ZEGGE - Een automobilist belandde donderdagavond met zijn auto in een droge sloot aan de Spiekestraat in Zegge. Volgens een woordvoerster van de politie waren er ‘voldoende aanwijzingen’ dat de 34-jarige inwoner onder invloed was.