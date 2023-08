Atik Stadion wordt steeds vaker poparena: ‘Alle faciliteiten daarvoor zijn gewoon aanwezig

Auto belandt onderstebo­ven op wegdek bij botsing in Roosendaal

ROOSENDAAL - Meerdere voertuigen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigd geraakt bij een ongeluk in de Spoorstraat in Roosendaal. Een auto botste daar rond 00.35 uur tegen een geparkeerd voertuig en belandde vervolgens op zijn kop.