Arjen Lubach speelt één keer buiten Amsterdam: in De Kring in Roosendaal

De voorstelling Comedy Tour is op maandag 10 en dinsdag 11 juli te zien in Roosendaal. De kaartverkoop start donderdag 2 februari om 10.00 uur op de website van het theater.

Al bijna een jaar is Lubach vier keer per week te zien met De Avondshow . Daarvoor werd hij bij het grote publiek bekend met zijn show Zondag met Lubach bij de VPRO. Zijn programma’s bereiken steeds een groot publiek met gemiddeld een miljoen kijkers per uitzending. In januari riep het blad Broadcast Magazine hem uit tot Mediapersoon van het Jaar 2022 .

Een enorme fan

Jan-Hein Sloesen van De Kring zegt: ,,Ik ben zelf een enorme fan van Arjen Lubach. Ik ken hem al erg lang uit de tijd dat hij nog bij het improvisatie theatergezelschap Op Sterk Water waarin hij speelde. Toen ik zag dat hij in de Kleine Komedie speelde, heb ik meteen gebeld… en bingo!” Met Op Sterk Water speelde Lubach samen met Roel van Velzen en Klaas van der Eerden. Het gezelschap stond onder meer op Lowlands. In 2014 verruilde Lubach het theater voor de tv.

Een reeks lockdowns

Toch bleef het theater Lubach (Groningen, 1979) trekken. Al een paar jaar werkt hij aan zijn nieuwe show. Door een reeks lockdowns kwam het er echter maar niet van. Nu is zijn Comedy Tour klaar. Hij speelt het van 1 mei tot en met 10 juni in De Kleine Komedie aan de Amstel. Daarna gaat ie één keer het land in en staat-ie in juli twee keer in De Kring.