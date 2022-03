Antieke attracties en klassieke spelletjes: nostalgische kermis keert terug in Roosendaal

ROOSENDAAL - De Cakewalk, de Spin en de spiegeltent: attracties uit een ver verleden komen weer tot leven in Roosendaal. Voor het eerst sinds 2019 keert de nostalgische kermis terug.

Van 15 tot en met 20 april zijn Tongerloplein, Bloemenmarkt en Markt toneel van de derde editie van de bijzondere kermis. Die werd in 2018 in het leven geroepen ter ere van het 750-jarig jubileum van Roosendaal, waarbij een activiteit rondom de sterke kermistraditie in de stad natuurlijk niet kon ontbreken.

Na een succesvolle tweede editie in 2019 legde corona het kermisleven lang plat, maar met het afschaffen van de laatste maatregelen is er niets meer dat de organisatie van de nostalgische kermis nog in de weg staat.

In totaal zijn er 31 attracties te bewonderen. Daarvan zijn er zes verkooppunten voor eten en/of drinken, zoals een nougatkraam uit 1956 en een suikerspinnen- en popcornkraam uit 1938. Ook zijn er klassieke kermisspelletjes te spelen, zoals eendjes vissen en ballen gooien. Bekende antieke publiekstrekkers als de rupsbaan (1920) en de Cakewalk (1915) zijn eveneens weer van de partij.

Kwast pakken

De alleroudste attractie dateert zelfs uit de negentiende eeuw: de Metro uit 1894 is een treintje dat rondjes in een tent rijdt. Tijdens het ritje kunnen kinderen proberen vanuit het karretje de kwast te pakken die boven de rails hangt, om een gratis ritje te winnen.

Op Goede Vrijdag om 13.00 uur opent scheidend wethouder Cees Lok het bal, bij de Wall Of Death (1965), die in het Nederlands de minder enge naam Steile Wand heeft. De kermis is tot en met woensdag 20 april tussen 13.00 en 22.00 uur geopend.