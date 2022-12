Als ambassadeur inclusiviteit zet Jiar Anber sport in om te verbinden: ‘Ik voel mij trots en dankbaar’

Sprundelse Kerstcross al dik vijftig jaar ideale afleiding tussen de kerstdi­ners door

SPRUNDEL - De calorieën van het kerstdiner eraf lopen. Vrienden en bekenden ontmoeten. Inschrijven in een boerenschuur en omkleden tussen de strobalen in een oude schapenstal. Dat is de traditie van de Kerstcross in het buitengebied van Sprundel.

27 december