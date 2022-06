Al die k*ttrappen af zonder een glimp van Mick Jagger

De veldslag bij het kortstondige concert in het Kurhaus was nog in mijn vloeibare fase, maar in 1982 in de Kuip was ik er wél bij. De Rolling Stones waren aan hun afscheidstournee bezig, zo stond het zelfs op het ticket. Dat mochten hun grootste fans niet missen: de tweelingbroers Frans en Erik van Merrienboer en mijn persoontje. Alle drie lang haar, baard en een pak shag op zak.