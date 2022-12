Al 25 jaar een bekende stem in regio: Ad van Loon is een echt radiodier

Roosendaal trapt het gas in met woningbouw: ‘Niets forceren, maar we moeten nu écht beginnen’

ROOSENDAAL - 314 nieuwe woningen komen er in 2023 bij in de gemeente Roosendaal. Dat is nog maar het begin, want in de jaren daarna wordt het tempo flink opgeschroefd. In 2040 wil de gemeente ruim 10.000 woningen meer hebben dan nu.

23 december