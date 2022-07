Agnes Rheinen woont zelfstandig in de achtertuin van haar dochter: ‘Ik heb mijn eigen gedoetje nog’

Kunstwerk To Do op tournee door Roosendaal

ROOSENDAAL - Het kunstobject To Do, dat momenteel door verschillende wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal reist, is een vorm van community art. Het is gemaakt door kunstenaar Tom Onrust. Community art ontstond in de jaren '60 en was voor kunstenaars een manier om mensen creatief te stimuleren en de kwaliteit van leven en de sociale samenhang te vergroten. De focus ligt met name op groepen die niet veel met kunst en cultuur in contact komen. Tom Onrust van Studio Onrust laat de plaatsing van kunstwerk To Do gepaard gaan met een enquête naar de (culturele) wensen in Roosendaal. Hij wil weten hoe goed de Roosendaler de culturele sector in de stad kent en wat de bewoners vooral missen in hun directe leefomgeving. Studio Onrust is in West-Brabant bekend van muurschilderingen, zoals de Havik tegenover de Kadetunnel in Roosendaal.

