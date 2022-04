Afstanden Vlietloop Oud Gastel noodgedwongen aangepast vanwege werkzaamheden

De Vlietloop in Oud Gastel neemt op Koningsdag noodgedwongen een loopje met de afstanden. Vanwege werkzaamheden op de Markt zijn de omlopen voor een keer niet exact 5, 10 of 21.1 kilometer lang. Een aanval op het parkoersrecord is derhalve uitgesloten. Winnen kan nog wel.