Afdeling Roosendaal van Rode Kruis verdwijnt

Vierde klasse B Dolend DIOZ gooit bijltje er bij neer: ‘Ons doel is om dit seizoen nog minstens een wedstrijd te winnen’

NSV slaagde er niet in om tegen DIOZ de volle buit te pakken. De formatie van Hans Vos moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Het is een uitslag waar beide ploegen weinig aan hebben. De ploeg uit Zegge is immers dit seizoen nog zonder overwinning en voor NSV lijkt degradatie niet meer af te wenden.