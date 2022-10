Actiecomité verzet zich tegen vestiging Cloetta: ‘Grote fabriek hoort thuis op Borchwerf, maar dat is vol’

Huurappar­te­men­ten op voormalige locatie V&D Roosendaal lijken in trek

ROOSENDAAL - Hoe groot worden de appartementen die over drie jaar verrijzen op de voormalige V&D-locatie in Roosendaal? Waar kunnen bewoners hun auto kwijt? Vooral potentiële huurders bezochten maandagavond de informatieavond over het complex.

