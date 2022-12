A17 dicht tussen Roosendaal en Dordrecht door ongeluk, verkeer over vluchtstrook

Verbouwing nieuwe dorpshuis Hoeven weer een stap dichterbij

HOEVEN – Als alles goed gaat hoeven de gebruikers van het nieuwe dorpshuis in Hoeven nog maar een kleine twee jaar te wachten op hun nieuwe onderkomen in de St. Jan de Doperkerk. De verbouwing van de kerk is donderdag een stap dichterbij gekomen.

22 december