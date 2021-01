750 kilo ‘spatzuivere’ coke gevonden op bedrijventerrein in Roosendaal, waarde 30 miljoen euro

Noortje van Lith roept raad op tot actie in Den Haag: ‘Minimum­loon moet naar 14 euro per uur’

8 januari ROOSENDAAL - Politiek Roosendaal moet zich in Den Haag hard maken voor een hoger minimumloon van veertien euro per uur. Vindt Noortje van Lith uit Roosendaal. Zij roept de volledige gemeenteraad op de motie van SP en PvdA die hiertoe oproept, te steunen: ,,Het geld is er, het wordt alleen niet eerlijk verdeeld.’’