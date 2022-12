18-jarige gaat er met 200 km/u vandoor bij achtervolging, aangehouden in Moerdijk

Een keer een auto van 1 miljoen bewonderen? Ronald uit Hoeven kan dat regelen

HOEVEN - Jong of oud, man of vrouw, iedereen kijkt even op als Ronald van den Broek in de veelkleurige Lamborghini door Hoeven rijdt. Met zijn bedrijf 402 Automotive in Hoeven organiseert hij autoshows door Nederland, Duitsland, België en volgend jaar in Dubai. Met auto’s van wel 3 miljoen euro.

28 december