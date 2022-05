Wanneer begint de herfstvakantie in 2022?

Wanneer is de herfstvakantie in 2022?

Niet iedereen in Nederland heeft tegelijkertijd herfstvakantie. De overheid heeft twee verschillende weken aangewezen waarin de herfstvakantie in 2022 kan vallen. Voor de regio Noord geldt de week van 15 oktober tot en met 23 oktober en voor de regio's Midden en Zuid geldt de week van 22 oktober tot en met 30 oktober. In de drie tabellen hieronder is te zien welke gemeente bij welke regio hoort. Overigens mogen scholen afwijken van deze adviesweken.

Waarom hebben we herfstvakantie?

Deze vakantie werd vroeger ook wel de aardappelvakantie genoemd. De reden hiervoor was dat kinderen een paar weken verlof kregen in de herfst om te kunnen werken op het land. Op deze manier verdienden ze aardappelen of een zakcentje voor het gezin. Hier kwam een aantal jaren later veel kritiek op en is er sindsdien korte metten gemaakt met deze verplichte arbeid, dankzij het invoeren van de leerplicht en het verbod op kinderarbeid. Vandaag de dag hebben leerlingen tijdens de week van de herfstvakantie dus écht vrij, zonder dat ze daar iets voor hoeven doen.

Waar is het nog mooi weer in de herfstvakantie?

In Nederland vallen in oktober de bladeren al van de bomen en is de gemiddelde temperatuur gedaald naar rond de 13 graden: niet echt vakantieweer dus. Maar in welk land kan je nog wel de zon opzoeken?



Je kunt een heerlijke zonvakantie verwachten als je naar Italië gaat. Sicilië en Puglia hebben in de herfst namelijk nog een prettige gemiddelde temperatuur van 21,5 graden. Portugal is ook een geschikt land voor mooi weer, want bijvoorbeeld op Madeira, op de Azoren en in de Algarve kun je in oktober van een aangename temperatuur van tussen de 21 à 23 graden genieten. Voor de liefhebbers van Frankrijk is Corsica ideaal, vanwege de fijne gemiddelde temperatuur van 21 graden.



Ben je op zoek naar iets warmers dan dat? Dan zit je in Spanje op het goede adres, want bijvoorbeeld op Ibiza en de Canarische Eilanden is de gemiddelde temperatuur rond de 23, 24 graden. Als je op zoek bent naar echt zomers weer, kun je beter wat verder weg reizen. Als je kiest voor Cyprus ervaar je namelijk een gemiddelde temperatuur van 26 graden. De Nederlandse Caribische eilanden (denk aan Curaçao of Bonaire) hebben ook in deze periode heerlijk warm weer, met een temperatuur van rond, of zelfs boven de 30 graden.

Wat zijn leuke uitjes in herfstvakantie?

Thuisblijvers niet getreurd: er zijn genoeg leuke activiteiten in Nederland in deze schoolvakantie. Zo is de Efteling bijvoorbeeld het hele jaar open, ook in de herfst. Tussen de opkomende paddenstoelen, uit sommige komt zelfs muziek, zal het park juist in deze tijd van het jaar er het kleurrijkst uitzien.



Ben je een dierenliefhebber? Dan is een dagje Pieterburen ideaal, want ook tijdens de herfstvakantie is het zeehondencentrum iedere dag geopend voor bezoekers. Als je geluk hebt, kan je meemaken hoe de zeehonden vrijgelaten worden op het wad.



Een andere Nederlandse favoriet is het uitwaaien aan zee. In de kustplaatsen van Nederland is het geen strandweer meer, maar het kan nog best prettig zijn om de frisse lucht in te ademen tijdens een mooie strandwandeling. Het is zelfs mogelijk om te slapen op het strand, in één van de vele strandhuisjes die langs de Nederlandse kust staan.