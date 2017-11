Vijf heerlijke plekjes voor het laagseizoen

Hans Avontuur Museum voor modekoning YSL in Marrakech

26 oktober Nee, niet Parijs was de grote inspiratiebron van de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent (1936-2008), maar Marrakech. Nadat hij de stad in 1966 bezocht, lopen licht, kleur, vorm en materialen uit Marokko als een rode draad door zijn werk. Sinds afgelopen week is dat te zien in een museum in Marrakech.