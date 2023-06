Verwarring over handbagageregels bij reizigers: wat mag nu wel in de handtas?

De nieuwe bagageregels op Schiphol zorgen voor meer gemak bij reizigers maar ook voor verwarring en soms teleurstelling. Want wat mag nu wel of niet in de handbagage?

Een flesje water, iPad, lenzenvloeistof of deodorant. Vroeger moesten deze spullen uit de handtas en in een doorzichtig tasje in een grote grijze bak bij de security op Schiphol worden geplaatst. Maar tegenwoordig mogen ze gewoon in de tas blijven.

Met dank aan slimme bagagescans die ze in gebruik hebben genomen op de luchthaven. Daarmee kunnen medewerkers bij de veiligheidscontrole de bagage op hun eigen scherm in 3D bekijken en tot 360 graden draaien. Veel reizigers zullen het waarderen, denkt Hanita van der Meer van reiskoepel ANVR. ,,Het scheelt weer wat gedoe bij de security.”

Verwarring over de regels

De nieuwe handbagageregels maken volgens eigenaar Guus Wantia van onlinereisgids Vliegveldinfo.nl het leven van de reiziger zeker gemakkelijker, maar zorgen hier en daar ook voor verwarring, en soms teleurstelling. ,,Als je bijvoorbeeld terugvliegt van een luchthaven in Italië en daar opeens wel je flesje water uit je tas moet halen of moet achterlaten, kan dat best verwarrend zijn.”

Wantia merkt aan de reacties die hij krijgt van reizigers en aan de online reviews dat het onderwerp leeft. ,,Je ziet dat Nederlanders de moderne faciliteiten op Schiphol verwachten op hun terugreis.”

Enkele andere grote luchtha­vens buiten Nederland zijn wel bezig met deze nieuwe techniek, maar Schiphol loopt hierin duidelijk voorop Stefan Donker, woordvoerder Schiphol

Woordvoerder Stefan Donker van Schiphol tempert die verwachtingen van reizigers. ,,Enkele andere grote luchthavens buiten Nederland zijn wel bezig met deze nieuwe techniek, maar Schiphol loopt hierin duidelijk voorop.” Een van die landen die ermee bezig is, is het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering wil dat in juni 2024 alle vliegvelden zijn overgestapt op CT-scans.

De verwachting is dus dat de komende jaren veel vliegvelden het voorbeeld van Schiphol zullen volgen, maar tot die tijd adviseert Schiphol reizigers om vooral de algemeen geldende regels aan te houden en te kijken naar de regels die andere luchthavens hanteren.

Maximaal 1 liter aan vloeistoffen

Een belangrijke regel is dat in handbagage 1 liter aan vloeistoffen mee kunnen in verpakkingen van elk 100 milliliter. Kleinere of halfvolle verpakkingen mogen ook. het advies is om die vloeistoffen, gels, crèmes, zalfjes, pasta’s of spuitbussen in een hersluitbare doorzichtige plastic 1-liter zak te stoppen.

Schiphol wijkt in elk geval op één punt duidelijk af van andere landen: in sommige gevallen mogen verpakkingen groter dan 100 milliliter toch wel mee in de handbagage, mits ze bij de check goedgekeurd worden door de CT-scan en de securitymedewerker. ,,Met het oog op mogelijke verwarring of teleurstelling bij een overstap of terugreis adviseren we reizigers om hun vloeistoffen en gels in kleine verpakkingen en een hersluitbare plastic zak te stoppen. Dat scheelt mogelijk gedoe”, aldus Donker.

De strenge controles op vloeistoffen en gels zijn ingevoerd, nadat geplande aanslagen waarbij vloeistoffen werden ingezet, werden verijdeld in 2006.

Hoe zit het precies met vloeistoffen in je handbagage? De algemeen geldende regel binnen de Europese Unie: je mag alles bij elkaar 1 liter aan vloeistoffen meenemen in je handbagage, verdeeld over verpakkingen van maximaal 100 milliliter. Daaronder vallen ook zaken als lippenbalsem, lipgloss en een tube tandpasta. Grotere verpakkingen mogen op Schiphol mee, als ze bij controle worden goedgekeurd door de scan en medewerker. Als je twijfelt, doe je er goed aan om grotere verpakkingen niet mee te nemen in je handbagage, maar te zorgen dat dit in het ruim gaat. Niet elke luchthaven heeft zo’n CT-scan, dus ga er nooit vanuit dat het bij een overstap ook zonder meer goed gaat. Het is slim om de vloeistoffen te bundelen in een doorzichtig en hersluitbaar zakje zodat je ze er makkelijk uit kan halen mocht het nodig zijn. Op Schiphol hoeft dat niet, maar op andere luchthavens kan dat de standaardprocedure zijn. Check de website van de luchthaven waar je vandaan vliegt, daar staan de precieze regels uitgelegd. Voor het meenemen van babyvoeding - als de baby meereist - en medicijnen aan boord wordt een uitzondering gemaakt. In het laatste geval moet je wel op verzoek een doktersrecept kunnen laten zien of aantonen dat de medicijnen op naam staan. Vloeistoffen die je koopt nadat je door de securitycontrole bent, mogen wel mee het vliegtuig in. Zorg wel voor een aankoopbewijs, daar kan naar gevraagd worden. Ook kun je je lege flesje na de tassencontrole weer vullen met water.

