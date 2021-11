Verrereisspecialisten willen wereld van het slot

zwaargewonde Bootdrama op Gardameer met Nederland­se vrienden­groep krijgt mogelijk nog een staartje

De Nederlander (22) die afgelopen weekend op het Gardameer in Italië per abuis door zijn eigen vrienden werd overvaren, ligt nog met zware verwondingen in het ziekenhuis. Als zijn herstel langer dan veertig dagen gaat duren, start Italiaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek naar letsel door schuld. In het ergste geval kunnen dan één of meerdere vrienden van het slachtoffer een gevangenisstraf van maximaal drie jaar opgelegd krijgen, laat de plaatselijke carabinieri aan deze nieuwssite weten.

31 augustus