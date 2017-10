Verleiden met sjoemelfoto's op social media: wel of niet doen?

Uit onderzoek in opdracht van Expedia blijkt dat social media een wezenlijk onderdeel zijn van de reizigers van 18 tot 35 jaar. Whatsapp, Facebook en YouTube spannen de kroon. Zo'n 97 procent plaatst een tot vier keer per week een vakantie-update op zijn Facebooktijdlijn. Slechts één procent zegt geen gebruik te maken van social media op vakantie.



Op de digitale reiskiekjes pronken we voor de Eiffeltoren, op een hagelwit strand met palmbomen of met een cocktail bij het zwembad. Maar waarom doen we dit? Volgens het onderzoek speelt 'jaloersmakerij' een belangrijke factor. 51 procent van de respondenten geeft aan weleens jaloers te worden van al die mooie vakantieplaatjes. Een kwart vindt het zelfs heel belangrijk dat een bestemming fotogeniek is en zegt daar in de keuzefase rekening mee te houden.