Vakantie in Florence eindigt in drama: Nederlandse toerist (27) in tram in gezicht gestoken

zes aanvallenEen Nederlandse toerist (27) is donderdagochtend in de Noord-Italiaanse stad Florence neergestoken in een tram, schrijven diverse Italiaanse media . Een verdachte is aangehouden op verdenking van zes afzonderlijke aanvallen en voor het zich verzetten tegen een arrestatie. Het gaat volgens lokale dagbladen om een 31-jarige Iraakse immigrant zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eén van zijn slachtoffers, een 30-jarige Italiaan, ligt met zeer ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

De Nederlandse toerist, van wie de identiteit ontbreekt, werd rond 11.30 uur uit het niets in zijn hoofd gestoken, ter hoogte van de halte Cascine. Hij raakte gewond aan zijn linkeroor en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Een deel van de tram zat na de aanval onder het bloed, zo valt te zien op foto’s. Volgens Italiaanse media verkeert de Nederlander niet in levensgevaar. Nadat zijn oor was gehecht kon hij dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. De verwachting is dat zijn herstel ongeveer twee weken in beslag zal nemen.

De vermoedelijke dader probeerde na de plotse aanval te ontkomen, maar werd later in de boeien geslagen. Uit onderzoek bleek dat hij eerder op de dag al verschillende mensen zomaar had aangevallen. Bij sommige incidenten viel de Irakees zijn slachtoffers aan zonder ook maar een woord te wisselen. Bij anderen vroeg hij eerst in het Engels uit welk land ze kwamen.

Amerikaanse burgers

Volgens de politie was de man eigenlijk op zoek naar Amerikaanse toeristen, omdat hij boos is op de Verenigde Staten vanwege hun besluit zich terug te trekken uit Irak. Het land zou daardoor volgens hem blootgesteld worden aan terroristen. Burgemeester Dario Nardella (45) van Florence wil erop wijzen dat de gebeurtenissen in zijn stad ernstig zijn, maar dat de aanvallen van de verdachte ‘niets te maken hebben met terrorisme of religie’.

Binnen de lokale politiek is met verbijstering gereageerd op de incidenten, weet het Italiaanse GoNews. ,,Wij wensen de slachtoffers een spoedig herstel toe. We kunnen niet accepteren dat iemand de hele dag ongestoord zwaaiend met een wapen kan rondlopen en ernstige verwondingen weet aan te richten. We vragen de burgemeester om voor eens en voor altijd het veiligheidsprobleem aan te pakken dat onze stad teistert”, zeggen raadsleden.

De vervoersorganisatie van de tram is geschrokken door de gebeurtenissen. Ze betuigt in een verkaring steun aan het Nederlandse slachtoffer en is omstanders dankbaar voor hun kordate optreden.

Reactie Buza

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon het incident met de Nederlandse toerist zaterdagochtend niet bevestigen. ,,We zijn door de lokale autoriteiten niet op de hoogte gesteld.” De Irakese verdachte moet zich naar verluidt vandaag verantwoorden voor de onderzoeksrechter. Volgens het Italiaanse medium Lanazione heeft hij geen verklaring gegeven voor zijn daden.

