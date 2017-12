Toe aan vakantie? Hier moet je naartoe

In Italië is Gitschberg- Jochtall een nog onontdekt pareltje. Het gebied is ontstaan in 2011 door de bouw van een gondel die de gebieden Gitschberg en Jochtall met elkaar verbindt. ,,Het is een klein maar fijn gebied en ligt op een uurtje rijden vanaf Innsbruck. Waardoor het zowel met de auto als het vliegtuig goed te bereiken is.”



Voor het echte winteravontuur moet je in Finland zijn. Van Nieuwenhuizen: ,,Natuurlijk kun je hier ook skiën, hoewel minder uitgebreid dan in de Alpen, maar wat deze bestemming zo bijzonder maakt zijn de husky- en sneeuwscooter tochten die je er kunt maken, de rendierfarm die je kunt bezoeken en natuurlijk de Finse sauna. En met een beetje geluk zie je ook nog het Noorderlicht. Leuke plaatsen in Finland zijn Ylläs, waar je in een houten chalet midden in het bos kunt verblijven. Of Ruka, een gezellig dorp met skipiste en veel verschillende restaurants en uitgaansmogelijkheden. Alsof je een kerstkaart binnenstapt.”



Naast de meer traditionele stedentrips naar Londen, New York en Antwerpen zijn steden als Budapest, Krakau of Wenen ook zeker een bezoekje waard in de Kerstvakantie.