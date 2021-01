Tegenstanders vaccinatie-paspoort zien vooral bezwaren als het om de privacy gaat

Wat is er in Kroatië aan de hand? En nog vier andere vragen

23 juli Blijf niet in Kroatië, luidt het dringende advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De grens is open, maar de besmettingsgraad van het coronavirus stijgt de laatste dagen flink. Sommige vakantiegangers hebben daar geen boodschap aan en blijven toch. Hoe verstandig is dat? Vijf vragen.