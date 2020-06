Snuffelen aan de ‘tartufo bianco’ in Alba

,,Rocky, fermo!’’ roept truffelzoeker Piercarlo Vacchina. ,,Stop!” We lopen over een met bladeren bedekt bospad in Le Langhe, een wijngebied in de regio Piëmont. Even daarvoor verdween zijn hond tussen de bomen. Zo’n honderd meter verderop is hij aan het graven. Rocky stopt. Vacchina beloont hem met hondenkoekjes en haalt gereedschap uit zijn zak waarmee hij de truffel verder uitgraaft. ,,Als je er niet op tijd bij bent, kan de hond de truffel beschadigen, of erger: opeten.’’ De honden worden van kleins af aan getraind. Zo krijgen ze stukjes van de zwam door hun brokken. Er gaan geruchten dat sommige truffelzoekers de tepels van de moederhond insmeren met truffelolie om de pasgeboren pups te laten wennen aan de smaak. Piercarlo drukt de zwarte truffel in mijn hand: ,,Ruik eens.’’ Ik ruik ui, bospaddestoelen en noten.