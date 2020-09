Slapen op de Marker Wadden: vogels verbreken oorverdovende stilte

Reisreportage Dit Engelse dorpje ging in 1665 op slot vanwege de pest, nu komen er toeristen

2 april Het is de meest onbaatzuchtige lockdown uit de geschiedenis: die van het dorpje Eyam in het Engelse Peak District. Toen de pest er in 1665 arriveerde, ging de boel op slot. De bewoners offerden zichzelf op om anderen te redden.