Skiseizoen begint goed: nu al meter sneeuw in de Alpen

Volgens Roel Van den Bekerom, weerman van Wintersporters.nl, is er een grote kans dat de sneeuw die nu valt boven de 2.000 meter deze winter niet meer wegsmelt. ,,Geweldig nieuws is dat het hooggebergte, inclusief de gletsjerskigebieden, nu een flinke basislaag krijgt. Die blijft hier de komende vijf maanden mooi liggen. Als je niet beter zou weten, waan je je in januari.”



Woei is iets minder optimistisch. ,,Het is natuurlijk te vroeg om te zeggen dat dit ook het beeld zal zijn voor de rest van het seizoen. Als het heel koud blijft, dan blijft de sneeuw liggen. Maar als een zachte lucht over de Alpen trekt, dan is de kans groot dat de laag wegsmelt en we weer van vooraf aan kunnen beginnen.” Ze vervolgt: ,,De Britse weerbureaus voorspellen dat december zacht en winderig zal zijn en de echte kou pas in februari komt. Zover durven wij nog niet te gaan.”



Jaarlijks gaan zeker een miljoen Nederlanders op wintersport. ,,De meeste pas in februari en de kerstvakantie, echt wintersportliefhebbers gaan nu al", stelt ANWB-woordvoerder Ad Vonk. Volgens Vonk is de sneeuwval zo variabel, dat je er geen echte wintersportvakantie op kunt plannen.



Wie nu of volgende week richting de gletsjers vertrekt kan in ieder geval wel genieten van de sneeuwpret. ,,Met de weerkaarten die nu op tafel liggen lijken witte pistes (boven de 1000 meter) zeer aannemelijk”, aldus Woei.