Schitterend, maar in het hoogseizoen veel te veel mensen: met deze tips omzeil je de drukte

vakantietipsIn de rij voor het museum, geen plek in het restaurant. En in die kerk in dat mooie Italiaanse dorp kun je de fresco’s niet zien door de tientallen mensen die ervoor staan. In het hoogseizoen is drukte de allergrootste uitdaging. Hans Avontuur geeft tips over hoe je het kan aanpakken.

,,In het echte hoogseizoen moet je realistisch zijn’’, zegt Avontuur. Een privéstrandje aan de Italiaanse Rivièra? Vergeet het maar. En als je met je kinderen naar een waterpark gaat, weet je dat het druk is. ,,Er zijn wel andere elementen tijdens je vakantie waarbij je invloed kan uitoefenen op de drukte.’’

1. Boek een tijdslot

,,Bij een toenemend aantal topmusea en attractieparken kun je van tevoren een tijdslot boeken. Soms zelfs per attractie. Het is een enorme vooruitgang. Maak er gebruik van! Ik was onlangs in Musée d’Orsay in Parijs en kon daardoor langs die hele rij lopen die buiten op de stoep stond. Ik liet mijn kaartje zien en was binnen.’’

Avontuur weet dat het de drukte binnen niet minder maakt, maar ook daar valt soms wat aan te doen. Zo geven de beschikbare tijdslots tijdens het boeken een indicatie van de drukte. Een uur na openingstijd begint dat een beetje. Als je twee rustige tijdsloten na elkaar ziet staan, pak je de tweede om zo ver mogelijk van de drukte te zitten. Dat helpt soms echt.’’

2. Ga vlak voor sluitingstijd

De drukte mijden, valt of staat ook met timing. Avontuur: ,,Ik was een keer in de Sixtijnse kapel een minuut voordat de toegang dichtging. Dan kan je nog wel het hele museum door. Ik treuzelde een beetje onderweg en stond bijna alleen naar het meesterwerk van Michelangelo te kijken. Terwijl je er normaal gesproken doorheen gejaagd wordt en schouder aan schouder naar het plafond staat te kijken.’’

3. Ga ergens anders heen

,,Ik verbaas me altijd enorm over de grote hoeveelheid mensen die naar dezelfde plekken gaan. Instagrammers die bij dat éne Noorse fjord in de rij staan om allemaal dezelfde foto te maken. Of neem een dorp als San Gimignano in Toscane. Schitterend, maar in het hoogseizoen veel te druk. Waarom ga je niet twee of drie dorpen verderop? Dat is bijna net zo mooi en soms zelfs compleet verlaten. Daar heb je nog het gevoel dat je door een authentieke plaats wandelt en niet door een toeristendorp.’’

Maar hoe vind je die plekken?

,,Praat met locals en neem risico”, aldus Avontuur. ,,In Extremadura in Spanje was ik bijna alleen in een kerkje dat van top tot teen beschilderd was, echt een wereldwonder. De tip kreeg ik in een dorpscafé.’’ Ook Google kan helpen. ,,Maar je moet wel goed leren lezen. Google stopt de bekende plaatsen bovenin en er zijn veel sites die alles van elkaar kopiëren. Zoek dingen die niet in elke ‘Top 10 bezienswaardigheden’ terugkomen. Wees alert op dat verdwaalde stukje over een gek dorpje of verborgen strand.’’

4. Kijk goed om je heen

,,Omarm het onbekende, reis op de bonnefooi, ook tijdens een dagtocht. Als je dat risico neemt en mislukkingen accepteert, kom je vaak de leukste onverwachte dingen tegen.” Zo belandde hij zelf op deze manier in een piepklein Frans dorpje. ,,Er was één bistro. Daar heb ik waanzinnig lekker gegeten en er zat een heel verhaal aan vast. Het bleek een leeggelopen landbouwdorpje te zijn waar de bewoners samen een restaurantje waren begonnen met producten van de boer. Zoiets vind je niet door te googelen.’’



Nog een kanttekening van Avontuur: ,,Soms moet je de drukte omarmen. Er is ook zoiets als natuurlijke drukte. Als je in India of Zuid-Amerika bent, is het juist een belevenis om in de trein te stappen waarbij de mensen buiten hangen. Dan dompel je je onder in het land en is de drukte juist onderdeel van de ervaring.’’

