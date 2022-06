Ryanair dwingt Zuid-Afrikanen test te doen in Afrikaans om nationaliteit te bewijzen

Europa’s grootste luchtvaartmaatschappij - op basis van passagiersaantallen - voert geen vluchten uit van en naar Zuid-Afrika, maar vraagt wel Zuid-Afrikaanse passagiers die reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa om een ‘eenvoudige vragenlijst’ in te vullen in het Afrikaans. Dat zou nodig zijn om mensen op te sporen die reizen op frauduleuze Zuid-Afrikaanse paspoorten. Onlangs zijn er ambtenaren opgepakt die worden verdacht van de handel in illegale paspoorten.

,,Als ze deze vragenlijst niet kunnen invullen, wordt de reis geweigerd en krijgen ze een volledige terugbetaling”, bevestigde een woordvoerder van de Ierse luchtvaartmaatschappij vandaag aan persbureau Reuters. Het is geen vereiste vanuit de Britse overheid.

Apartheid

Afrikaans wordt gesproken door zo'n 13 procent van de 58 miljoen mensen in Zuid-Afrika. Het was tot 1994, toen de apartheid werd beëindigd, de officiële taal. Afrikaans is verwant aan het Nederlands: de taal werd geboren toen de Nederlanders daar in de zeventiende eeuw kwamen. Een Zuid-Afrikaanse passagier vertelt de Financial Times dat de test van Ryanair mensen ‘extreem uitsluit’ en dat de prijsvechter niet bij de implicaties van de test stil heeft gestaan, aangezien zwarte Zuid-Afrikanen tijdens het apartheidsregime gedwongen werden Afrikaans te gebruiken. ,,Het komt zeker neer op indirecte rassendiscriminatie”, zei hij.

De vragen gaan onder meer over wat de hoofdstad is van Zuid-Afrika, welke munteenheid er wordt gebruikt, wat de hoogste berg is en aan welke kant van de weg er wordt gereden. Catherine Bronze (49) en haar 11-jarige zoon Kolby vertellen aan het Britse Metro dat ze werden geweigerd op een vlucht van Ierland naar Engeland, omdat ze fouten had gemaakt in de test. Ze spreekt geen Afrikaans, maar kreeg te horen ‘dat ze haar best moest doen’.

Ze konden pas naar huis zónder een test te doen nadat Catherines man, die een Brits paspoort heeft, zijn gezin kwam halen en twee dagen later met hen meereisde vanaf Dublin. ,,Het was de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik werd gediscrimineerd voor iets waar ik geen controle over had, omdat er onmiddellijk werd aangenomen dat mijn paspoort verkeerd was”, zegt Bronze. ,,Ik weet dat het belachelijk klinkt, maar het voelde eigenlijk traumatisch, iedereen keek naar me terwijl ik aan het huilen was.”