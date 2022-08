Rik verkoopt reizen naar landen als Somalië en Syrië: ‘100 procent veilig? Dat kan niet’

Nederlan­ders reisden in 2021 minder door coronacri­sis

Nederlanders reisden ook in 2021 veel minder door coronacrisis. Het aantal kilometers kelderde begin 2020 en was ook vorig jaar nog lager dan voor de pandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zomer van vorig jaar leken de cijfers weer langzaam terug te keren naar de situatie van 2019, maar met het herinvoeren van de coronamaatregelen in november 2021 daalden deze weer.

