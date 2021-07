Reisbranche blij: ‘We kunnen weer reizen gaan aanbieden’

Reiskoepel ANVR en de reisorganisaties zijn blij dat het kabinet de kleurcodes versoepelt. De bestemmingen die op oranje stonden, kleuren vanaf morgen in principe weer groen of geel. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen niet langer worden afgeraden. En dus kunnen reisorganisaties weer gewoon hun reizen gaan uitvoeren.

TUI en Sunweb schrapten onlangs vele tienduizenden reizen, nadat Buitenlandse Zaken besloot onder andere de Balearen en de Canarische Eilanden op oranje te zetten. Tot grote frustratie zagen de reisondernemingen Nederlanders op eigen houtje een vliegticket en accommodatie boeken en alsnog afreizen naar oranje gebieden.



,,Dit systeem was op lange termijn echt niet meer houdbaar en geloofwaardig”, reageert voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR op het besluit van de overheid. De ANVR en de reisorganisaties lobbyden de afgelopen maanden hard om de systematiek aangepast te krijgen. Oostdam baalt dat het besluit nu pas is genomen.



Sunweb is blij dat het in elk geval is aangepast. ,,Dit is voor de reisbranche, maar zeker ook voor de Nederlandse vakantiegangers, een heel belangrijke verandering die meer duidelijkheid gaat geven”, aldus directeur Mattijs ten Brink van Sunweb Group. De reisaanbieder besloot vorige week dat het vanaf begin augustus weer vakanties gaat verzorgen naar gebieden binnen de Europese Unie die vanwege corona nu nog een oranje reisadvies hebben.

Annuleren

Het volgde daarmee het voorbeeld van reisorganisatie Corendon, die al veel eerder besloot om de reizen door te laten gaan. Mocht een klant toch niet willen, kon die annuleren of de reis omboeken.

De aanpassing stemt ook TUI positief, zo laat een woordvoerster weten. De reisorganisatie zegt ook weer reizen te gaan aanbieden naar populaire Europese vakantiebestemmingen die eerder nog een oranje advies hadden. ,,Wij zijn op het moment druk bezig om hiervoor alle benodigde voorbereidingen te treffen en onze reizigers hierover te informeren. Naar verwachting kunnen wij vanaf begin augustus starten met het uitvoeren van reizen naar deze bestemmingen", laat de zegsvrouw weten.

Ook Corendon is blij met de aanpassing van het reisadvies. De reisorganisatie laat weten dat het voor alle bestemmingen een gratis sneltest regelt voor de terugreis voor niet volledig gevaccineerde klanten. Dat geldt ook voor Sunweb.

Bewijs

Volgens de nieuwe regels moeten Nederlanders namelijk vanaf 8 augustus een bewijs laten zien als ze vanuit een ander EU-land terugkomen. Dat kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud.

,,Ook als iemand positief mocht testen dan wijzigen wij ook gratis de terugvlucht en zullen de extra overnachtingen in quarantaine kosteloos zijn”, laat de woordvoerster van Corendon weten. ,,Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. Als de klant vanwege het gewijzigde reisadvies niet meer op vakantie wil gaan, kunnen ze uiteraard ook kosteloos omboeken of annuleren”, voegt ze eraan toe.

Mensen die in een EU-land zijn geweest, zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan, behalve als het gaat om een land waar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Het blijft overigens wel mogelijk dat landen aan Nederlanders extra eisen opleggen, daar gaan landen zelf over.

Dat de regels voor vakantie binnen Europa worden aangepast, is ook goed nieuws voor de reizigers met een reisverzekering. Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat reisverzekeraars de reisadviezen van Buitenlandse Zaken volgen. De reisverzekeraars bieden geen of beperkte dekking voor oranje gebieden, bij bestemmingen die geel of groen kleuren, is die beperking niet aan de orde. ,,Vakantiegangers hoeven dus niet te vrezen dat coronagerelateerde schades niet worden gedekt", aldus de zegsvrouw.

