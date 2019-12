Portugal voordeligste bestemming voor winterzonvakantie

Gemiddeld kost een 8-daagse vliegvakantie (inclusief hotelaccommodatie) in de winterperiode naar het land 356 euro. Ook Tunesië (gemiddeld € 379,-), Malta (gemiddeld € 402,-) Turkije (gemiddeld € 406,-) en Marokko (€ 454,-) zijn aantrekkelijke keuzes voor mensen die goedkoop naar de zon willen.



Opvallend is dat Kaapverdië dit jaar niet in de top-10 staat van goedkoopste wintervakantie. ,,Het faillissement van touroperator Thomas Cook heeft hier zeker mee te maken. Thomas Cook vloog veel op Kaapverdië. Nu deze reizen zijn weggevallen, zijn er minder ‘stoelen’ te boeken richting het eiland en dan gaat de prijs automatisch omhoog’’, legt Laura Vlaanderen van VakantieDiscounter uit.

Dubai en Jamaica

Nieuwkomers in het lijstje zijn Dubai en Jamaica. Vlaanderen: ,,Dubai is in prijs omlaag gegaan aangezien Transavia de stad nu ook als bestemming heeft. Jamaica wordt steeds vaker als alternatief voor Curaçao of Bonaire geselecteerd. De Antillen zijn relatief duur als vakantiebestemming, terwijl er voor Jamaica regelmatig interessante aanbiedingen zijn. Het land ligt ook in het Caribisch gebied, het klimaat is vergelijkbaar met de Antillen.’’

Gemiddeld gaan Nederlanders in de winterperiode negen dagen op zonvakantie, bleek uit een enquête onder meer dan 1100 reizigers. ,,We laten ons daar graag in de watten leggen. Maar liefst 47 procent van de vakantiegangers gaat in die periode voor een all-inclusive zonvakantie. Dat is 2 procent meer dan vorig jaar. De vakantie wordt ook ver van tevoren vastgelegd: gemiddeld boeken we ruim 3 maanden van tevoren.’’

Ook het bedrag dat Nederlanders gemiddeld uitgeven aan een winterzonvakantie is gestegen in 2019. Nu betalen we gemiddeld 586 euro voor een 8-daagse vliegvakantie, in 2018 was dat nog 571 euro.

Voordeligste winterzonbestemmingen 2019 (gebaseerd op 8-daagse vliegvakantie):

1. Portugal (356,-) 2. Tunesië (379,-) 3. Malta (402,-), 4. Turkije (406,-) 5. Marokko (454,-), 6. Egypte (557,-), 7. Spanje (588,-), 8. Gambia (751,-), 9. Jamaica (779,-), 10. Dubai (837,-)

Voordeligste bestemmingen 2018:

1. Portugal (330,-), 2. Turkije (378,-), 3. Tunesië (434,-), 4. Malta (456,-), 5. Marrakech (469,-), 6. Spanje (561,-), 7. Gambia (569,-), 8. Egypte (575,-), 9. Kaapverdië (679,-), 10. Senegal (766,-)