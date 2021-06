Portugal smacht naar zonaanbidders: ‘Het is voor de toeristische sector heel pittig geweest’

Het is zaterdagochtend 11.00 uur en de tafels op de veranda van Eddy’s Sports Bar in Albufeira zitten vol met bier drinkende Britten. Ze proosten nog even op hun zonovergoten vakantie in Portugal. Nog even, want de Britse regering heeft het Zuid-Europese land van de groene lijst van veilige landen gehaald: wie niet voor dinsdag terugkeert in Groot-Brittannië, moet zich meerdere malen op eigen kosten laten testen én tien dagen in quarantaine. In allerijl boeken de vakantiegangers tickets back home, met lange rijen op het vliegveld van Faro tot gevolg.