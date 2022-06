Overal de menukaart lezen op vakantie? Gaston leert je zeven talen ‘temmen’ in zeven dagen

Een app die toeristen spreidt? Heus, het werkt

Na de coronacrisis keren toeristen massaal terug naar ons land. Als vanouds trekken ze naar de topattracties die weer overvol raken. Maatregelen om de drukte in te dammen lijken zinloos. Toch is er hoop, blijkt uit een proef in Overijssel. Bezoekers laten zich best verleiden om naar andere plekken te gaan als ze op de juiste manier worden aangesproken.

4 mei