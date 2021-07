Op vakantie? Regel op tijd een oppas voor je huisdier

,,Familie, vrienden of diervriendelijke buren zijn natuurlijk de ideale oppas’’, zegt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. ,,Voor de meeste kleine dieren is een dagelijks bezoekje voor schoon water en een beetje voer voldoende. Maar katten, honden of bijvoorbeeld papegaaien hebben meer nodig dan die tien minuten per dag. Een oppas in huis, een logeeradres of een pension zijn dan betere oplossingen.’’