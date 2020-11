Op reis door Latijns-Amerika: hijgend met een mondkapje op 4650 meter hoogte

Liefde in tijden van corona: ‘Zo is 2020 toch niet zo'n rampjaar'

8 november Verslaggever Steven van Beek ontmoette begin dit jaar Tania in Mexico. Het was liefde op het eerste gezicht. Corona gooide roet in het eten: ze konden elkaar eind augustus pas weer zien. Maar het was het wachten waard.