Ook 2021 wordt een zwaar jaar voor Grieken: ‘Zelfs als juli en augustus wel lopen, daar red je het niet mee’

Een vliegtuig­kerk­hof in Boekel? Nee, dit is een terrein om te paintbal­len: ‘Deze heeft altijd in Afrika gevlogen’

24 april ,,In Volkel zou je zoiets nog wel kunnen verwachten. Maar in Boekel.....”, lacht Andy Haegens van Paintball Games. Hij wijst lachend naar het laatste veld op zijn terrein: een vliegtuigkerkhof. ,,Dat was helemaal de bedoeling", zegt hij als hij rondstruint tussen de oude wrakken.