Onrust op Gardameer met Nederlandse vriendengroep krijgt mogelijk nog een staartje

De Nederlander (22) die afgelopen weekend op het Gardameer in Italië door zijn eigen vrienden werd overvaren, ligt nog met zware verwondingen in het ziekenhuis. Als zijn herstel langer dan veertig dagen gaat duren, start Italiaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek naar letsel door schuld. In het ergste geval kunnen dan één of meerdere vrienden van het slachtoffer een gevangenisstraf van maximaal drie jaar opgelegd krijgen, laat de plaatselijke carabinieri aan deze nieuwssite weten.

Het gaat volgens de Italiaanse politie redelijk goed met de Nederlander. Hij is buiten levensgevaar, maar zijn verwondingen zijn ernstig. Naast een diepe snijwond in de buik heeft hij ook zware breuken in zijn rechterdijbeen, bekken en linkerelleboog opgelopen. Bij blijvend letsel kan een eventuele gevangenisstraf voor een verdachte oplopen tot drie jaar. Is dat niet het geval, dan worden er doorgaans straffen tussen drie tot twaalf maanden uitgedeeld.



Het 22-jarige slachtoffer huurde afgelopen weekend met vijf vrienden een bootje met buitenboordmotor, waarvoor een vaarbewijs niet nodig is. Ter hoogte van de plaats Lazise stopten de Nederlanders om even te ontspannen. Vier van hen sprongen het water in, de andere twee bleven aan boord. Door nog onbekende oorzaak verloren zij de controle over de boot. Het vaartuig begon volgens Italiaanse media ‘uit zichzelf rond te draaien’ en raakte daarbij de 22-jarige Nederlander. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een helikopter vervoerd moest worden. Het incident veroorzaakte een hoop rumoer rond het Gardameer.

Het is nog onduidelijk hoe het drama heeft kunnen gebeuren. Onderzoek van de carabinieri moet dat uitwijzen. De verhuurder van de motorboot wil desgevraagd weinig zeggen. ,,Ik ben slechts de verhuurder, het was een ongeluk, het had ook met een fiets kunnen gebeuren. Ik heb er niets van meegekregen, het gebeurde op het meer. Voor meer informatie moet je bij de politie zijn”, vertelt hij tegen deze site.

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat er technisch niets mankeerde aan de gehuurde boot. De politie heeft het vaartuig dan ook niet in beslag genomen. De Nederlanders hebben bij de politie een alcoholtest gedaan, die negatief bleek. Familieleden in Nederland zijn op de hoogte gebracht van het drama.

Het ernstige ongeval zwengelt volgens Italiaanse media een discussie aan over de regelgeving omtrent boten met onervaren bestuurders. Het is nog niet duidelijk of dit incident consequenties gaat hebben.