‘Om al mijn vliegkilometers van 2018 te compenseren, moet ik tien jaar geen vlees eten’

Er is iets geks gebeurd. Het werd me duidelijk toen ik in een Japans café in Brooklyn noedelsoep bestelde. De traditionele met vlees, of toch met groenten? Ik had zin in kip en sojasaus. Dus bestelde ik kip en sojasaus. Maar er roerde zich iets in me dat ik niet eerder had gevoeld. Vlees, zou je dat nou wel doen?