New York? New Delhi!

Of New Delhi een geschikte bestemming is voor een stedentrip, vroeg de redactie. Ja, natuurlijk! Wandel door de straatjes rondom de 17de-eeuwse paleizen in oud-Delhi. Bezoek tempels en moskeeën en struin over de grootste kruidenmarkt van Azië. Doe een drankje en shop in een witmarmeren winkelcentrum. Puf daarna uit in het hippe Hauz Khas.