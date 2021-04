Nederlandse pensionhoudster in York: ‘Mijn wereld staat op instorten’

Op avontuur in Nederland: waarom niet? Marieke (30) regelt de meest bijzondere verras­sings­reis­jes

11:30 Al ruim een jaar zijn er nauwelijks tripjes naar het buitenland mogelijk. Ook voor de reislustige Marieke van den Berg (30) gooit de coronacrisis roet in het eten als het gaat over haar reisplannen. Dán maar op avontuur in Nederland, is nu haar motto.